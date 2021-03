Kreuzung Kirchstraße in Alt-Erkrath : Betrunkener fährt Pkw vor Hauswand und flüchtet

Erkrath Dank aufmerksamer Zeugen kam die Polizei dem 29-jährigen Erkrather aber schnell auf die Spur. Er war bei dem Unfall nur leicht verletzt worden und offenbar direkt nach Hause gegangen, wo ihn die Beamten antrafen.

(RP) Aufmerksamer Zeugen zufolge war der Fahrer eines weißen Seat am Sonntagabend (28. März) gegen 22 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kreuzstraße in Richtung Neanderstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Kirchstraße verlor er dabei aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Seat kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht in die Fassade des Hauses Nr. 37 und den Eingangsbereich des Hauses Nr. 39. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 13.000 Euro – an dem Haus und an dem nicht mehr fahrbereiten Seat.