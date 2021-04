Betrug im Kreis Mettmann : Senioren aus Erkrath und Haan fallen auf falsche Polizisten rein

Erkrath Die Täter sind perfide, ihre Masche hatte jetzt wieder Erfolg: Als falsche Polizisten erschlichen sie sich das Vertrauen von Senioren und zogen hohe Geldbeträge ab.

Und das ist die Masche: Egal ob am Telefon oder direkt an der Haustür – Trickbetrüger geben sich als vermeintlich echte Polizeibeamte aus, um sich das Vertrauen meist älterer Mitbürger zu erschleichen. Die Lügengeschichte dazu: Man habe in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen, bei denen man einen Zettel mit weiteren Einbruchzielen sichergestellt habe. Auf diesem Zettel sei auch die Adresse der betreffenden Seniorin vermerkt. Da sich Komplizen der Festgenommen auf freiem Fuß befänden, sei es jetzt ratsam, Wertgegenstände und Bargeld aus der Wohnung zur sicheren Verwahrung an die Polizei zu übergeben; wenigstens bis die die Straftäter festgenommen worden seien.