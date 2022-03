Betrug in Erkrath : Falsche WhatsApp bringt Erkratherin um viel Geld

Betrug in Erkrath

Mettmann Es begann mit einer gefälschten Whatsapp-Nachricht angeblich vom eigenen Sohn. Und es endete mit der Überweisung eines vierstelligen Geldbetrags an einen mutmaßlichen Betrüger.

Nach einer gefälschten Whatsapp-Nachricht ist eine 60-jährige Erkratherin am Donnerstagmittag auf einen Betrüger hereingefallen. Nach Polizeiangaben hat die Frau einen vierstelligen Betrag überwiesen. Erneut warnt die Polizei vor den Maschen professionell handelnder Krimineller.

Gegen 11:20 Uhr erhielt eine 60-Jährige am Donnerstag vermeintlich eine Whatsapp-Nachricht von ihrem Sohn. Der Absender gab an, dass sein Mobiltelefon defekt und er aktuell lediglich über die angezeigte Nummer erreichbar sei. Da er durch den Defekt keinen Zugriff zu seinen Online-Bankgeschäften habe, bat der vermeintliche Sohn die 60-Jährige, eine angeblich dringende Überweisung für ihn auszuführen.

Die hilfsbereite Seniorin schöpfte zunächst keinen Verdacht und überwies den geforderten vierstelligen Betrag an die genannte Kontoverbindung. Als die Geschädigte am Nachmittag Kontakt mit ihrem Sohn hatte, fiel der Betrug auf. Also informierte die Erkratherin die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Betruges einleitete. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und möchte diesen Anlass nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.