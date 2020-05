Erkrath : Betreten des Weiher-Beckens ist verboten

Die Spuren im trockengelegten Weiher bezeugen, dass dort immer wieder Leute unterwegs sind. Foto: Cordula Hupfer

Um Unfälle zu verhindern, stellt die Stadt jetzt Schilder rund um das Gebiet in Hochdahl auf. SPD-Mitglieder hatten beobachtet, dass am Wochenende Kinder und Jugendliche zu Fuß und sogar Radfahrer in dem Bereich unterwegs waren.

(hup) Erneut gibt es Probleme am – jetzt trocken gelegten Teil – des Hochdahler Stadtweihers: SPD-Ratskandidatin Susanna Goldschmidt und Fraktionsvorsitzender Detlef Ehlert hatten die Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass am Wochenende Kinder in den Schlammbereichen des Stadtweihers unterwegs waren, dass Radfahrer den Grund auf voller Länge befuhren und mehrere jüngere Männer die verbliebenen Pfützen offenbar nach Fischen absuchten.