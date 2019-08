Alt-Erkrath : Benefiz-Sommerfest für abgebrannte Schule

Präsident Udo Wolffram (links) und sein Stellvertreter Wolfgang Cüppers stecken mitten in der Planung für das dritte Fest unter der Markthalle. Foto: Tanja Bamme

Erkrath Die Große Erkrather Karnevalsgesellschaft feiert am Samstag unter der Alt-Erkrather Markthalle.

(taba) Gesammelt wird in diesem Jahr für die Gemeinschaftsgrundschule Sandheide, die Anfang Juni einem Brand zum Opfer fiel. „Wir freuen uns sehr, dass wir Schulleiterin Susanne Adomeit als Schirmherrin für das Fest gewinnen konnten“, erzählt Udo Wolffram. Gemeinsam mit ihr wird der Präsident der Großen Erkrather Karnevalsgesellschaft das Sommerfest moderieren.

Musik dazu kommt von den Swinging Funfares, der Band „De Schlofmütze“ und dem Solosänger Cisco Steward. „Wir haben bewusst auch Bands ausgewählt, die keine Karnevalsmusik spielen. So wird der Abend beispielsweise von der Band Tonkomplex gestaltet“, berichtet Wolfgang Cüppers. Der stellvertretende Vorsitzende der Erkrather KG hofft, dass das Benefiz-Sommerfest gut besucht wird. „Mit unserem ersten Fest dieser Art im Jahr 2017 haben wir 3000 Euro erwirtschaftet. Dieses Geld floss in den Neubau des Franziskushospizes in Trills. Im vergangenen Jahr haben wir zu Gunsten der Tanzgarde Hoppedötze und des DRK gesammelt, da kamen leider nur 900 Euro zusammen.“