Einzelne und Teams können mitmachen Beim Stadtradeln für Erkrath in die Pedale treten

Die Städte des Kreises haben in den vergangenen Jahren einige Schritte in Richtung mehr Fahrradfreundlicheit getan. Erkrath zum Beispiel hat jetzt sanierte Geh- und Radwege an der Bergischen Allee in Hochdahl und Verbindungswege rund um das Toni-Turek-Stadion in Alt-Erkrath geschaffen. Auf Bahn- und Schlüterstraße gilt Tempo 30 und an ausgewählten Straßen – etwa Kreuzstraße, Sedentaler sowie Sandheider Straße – wurde die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben. Auch Europaplatz und Hochdahler Markt können mittlerweile mit dem Rad befahren werden.