Autofahrer verwechselt in Erkrath Gas- und Bremspedal miteinander : 89-Jähriger kracht in Apotheke

Weil er offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal seines Autos verwechselte, schoss ein 89-Jähriger ins Schaufenster einer Erkrather Apotheke. Foto: dpa/Silas Stein

Erkrath An der Bergstraße in Erkrath-Hochdahl kam es Donnerstagvormittag zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Autofahrer hatte beim Wegfahren vom Kundenparkplatz einer Apotheke das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und schoss frontal in die Schaufensterscheibe der Apotheke. Dabei wurden drei Frauen leicht verletzt und es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Weil er offensichtlich Gaspedal und Bremse miteinander verwechselte, knalle ein 89-jähriger Autofahrer Donnerstagvormittag frontal in die Schaufensterscheibe einer Hohdahler Apotheke.

Wie die Polizei berichtet, blieb der Senior bei dem Unfall unverletzt. Allerdings wurden gleich drei Kundinnen leicht verletzt, die sich zum Unfallzeitpunkt gegen 11 Uhr in der Apotheke aufgehalten hatten. Die Frauen im Alter von 33, 37 und 58 Jahren waren von umherfliegendem Inventar beziehungsweise einem umstürzenden Regal getroffen worden. Die Frauen wurden ambulant in einem herbeigerufenen Rettungswagen vor Ort versorgt, die weitere Behandlung im Krankenhaus erwies sich als unnötig

Bei dem Unfall ging nicht nur die Schaufensterscheibe des Geschäfts zu Bruch, auch die Türanlage und das Mobiliar sowie weiteres Inventar in dem Ladenlokal wurden erheblich beschädigt. Auch das Auto des Seniors wurde im Frontbereich massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von mindestens 80.000 Euro.

Da sich der Verdacht ergab, dass der 89-Jährige in Folge körperlicher Mängel nicht mehr in der Lage ist, ein Auto zu führen, stellten die Polizeibeamten noch vor Ort den Führerschein des Mannes sicher.

