Hochdahl Bei Fernwärme-Kunden ist die Frustration groß

Die meisten Besucher hätten nicht mit derart hohen Nachzahlungsforderungen gerechnet und manche hätten noch keine Idee, wie sie die Beträge aufbringen sollen. Alles in allem habe diese Situation in Hochdahl zu viel Frust zum an sich positiv gesehenen Fernwärme-Thema geführt. Das sei schade, weil so Zukunftschancen vergeben würden. „Nach der Klärung der Situation wird die überwiegende Zahl der Besucher sich unserem Aufruf zur Kürzung des Rechnungsbetrags um 20 Prozent anschließen beziehungsweise hat die entsprechenden Briefe bereits an Eon versendet“, berichtet Ulf Pambor. Wichtig: Die Verminderung um 20 Prozent beziehe sich auf den Gesamtrechnungsbetrag, nicht nur auf die laut Rechnung zu zahlende Forderung. Jeder müsse daher genau prüfen, was er einbehalten wolle.