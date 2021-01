Erkrather Wirtschaft : Bei Firma Mentor ist die Nachfolge schon gesichert

Erkrath Mit Dennis Weyer, dem Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Wido Weyer, hat die nunmehr dritte Generation der Unternehmerfamilie Weyer Verantwortung als Geschäftsführer übernommen.

(hup) Erst kürzlich, Ende 2020, hatte die Unterfeldhauser Firma Mentor von sich reden gemacht, als sie vom Verein „Metropolregion Rheinland“ einen Innovationpreis für ein neues Produkt bekommen hatte. Jetzt meldet das familiengeführte Unternehmen für Präzisionsbauteile eine Personalie: Mit Dennis Weyer, dem Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Wido Weyer, habe die nunmehr dritte Generation der Unternehmerfamilie Weyer Verantwortung als Geschäftsführer übernommen. Mit mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe sich Mentor mit Sitz an der Otto-Hahn-Straße als Spezialist für LED-basierte Lichtlösungen eine Spitzenstellung in Deutschland und auf internationalen Märkten erarbeitet. „Diese Position gilt es zu sichern und auszubauen“, unterstreicht Wido Weyer. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, rechtzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen und der nächsten Generation mehr Verantwortung zu übertragen.“ Sohn Dennis Weyer sei bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen tätig und werde mit seiner neuen Funktion zusätzlich die strategische Unternehmensentwicklung verantworten – und dabei einen besonderen Wert auf den Ausbau der internationalen Standorte und Märkte legen. Apropos: In der Corona-Krise hat das Traditionsunternehmen bei der Digitalisierung einen deutlichen Schritt nach vorne getan. Videokonferenzen mit der halben Welt sind nun problemlos möglich, ebenso wie Homeoffice in größerem Stil.