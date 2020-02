Das Opfer hat den Täter wiedererkannt : Bedrohung am Bahnhof: Polizei fasst Verdächtigen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath (hup) In der Nacht zu Mittwoch, 15. Januar, ist am Erkrather Bahnhof an der Morper Allee eine 24 Jahre alte Frau von einem ihr unbekannten Mann mit den Worten „Ich bring‘ Dich um“ bedroht worden.

