Erkrath : Allee-Baustelle bleibt noch bis Ende August

Erkrath (hup) Die Kreuzung Bergische Allee/Schimmelbuschstraße bleibt noch bis voraussichtlich Ende August ein Nadelöhr mit wechselnden Einschränkungen für die Autofahrer. Bei hohem Verkehrsaufkommen müssen sie sich in Geduld üben, weil Spuren wegen der Bauarbeiten gesperrt werden müssen.

Sie dienen der Vorbereitung auf den Neubau der Feuerwehr- und Rettungswache am Clever Feld, das an den Knotenpunkt Bergische Allee/Schimmelbuschstraße grenzt und derzeit mit der Zufahrt zu einer Stichstraße versehen wird, die zur neuen Feuerwache führen wird. Über diese Straße wird auch der spätere Baustellenverkehr abgewickelt, Baubeginn soll Mitte 2021 sein. Dann wird auf dem Clever Feld, das dafür aus dem Landschaftsschutz entlassen wurde, für (letzter Stand) 32 Millionen Euro eine moderne Wache mit 9000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (Nutzfläche plus Mauerwerk) entstehen. Wie die Stadtverwaltung betont, soll es kein Luxusobjekt werden, sondern ein nüchtern durchgeplanter, auf jahrzehntelange Nutzung ausgelegter Zweckbau. Damit nichts schief geht bei dem Großprojekt, hat sich die Verwaltung Amtshilfe aus Ratingen geholt: Ulrich Werner sammelte dort als Projektleiter beim Bau der Feuerwache Erfahrungen, von denen Erkrath profitiert. Und es wird eine unabhängige Überprüfung der Kosten geben, ein externes Controlling. Die Bürgerintiative „Erkrath21“ befürchtet ein Kostenexplosion. Sie hatte ein Bürgerbegehren gegen den Neubau angestrebt, war aber an formalen Hürden gescheitert.