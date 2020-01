Unfall im Neandertal zwischen Mettmann und Erkrath : Baukran stürzt um und verletzt vier Arbeiter

Erkrath/Mettmann Die zwei mittelschwer und zwei leicht Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

(arue) Zwei mittelschwer und zwei leicht Verletzte forderte jetzt ein Unfall, bei dem auf einer Baustelle im Neandertal ein Kran umgestürzt ist. Das Unglück geschah um 8.54 Uhr, zu diesem Zeitpunkt wurde die Feuerwehr Erkrath nach eigenen Angaben informiert. Der Unglücksort liegt in der Straße am Thekhauser Quall, unweit des Fundortes des Neandertalers und der Steinzeitwerkstatt. Wie die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, handelt es sich dabei nicht um eine Baustelle des Kreises, der zurzeit das Außengelände unweit des Neanderthal Museums umgestalten lässt: „Es muss eine private Baustelle sein“, sagt sie, nachdem sie im Hause recherchiert hat.

Da sich die Einsatzstelle an einem Waldweg im Neandertal befand, fuhren zunächst der Einsatzleiter und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Erkundung der Lage die Einsatzstelle an. An der Talstraße in Höhe der Zuwegung zum Thekhauser Quall wurden Bereitstellungsräume für die Feuerwehrfahrzeuge und für die Rettungsdienstfahrzeuge eingerichtet.