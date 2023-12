Schlemmen nach Herzenslust Zwei kulinarische Neuzügänge auf der Bahnstraße

Und nur ein paar Türen weiter haben mit der Eröffnung des „Basilico“ Anfang Oktober die beiden Inhaber Marco Buce und Giovanni Mazzio, der in Gerresheim ein Fischrestaurant betreibt, dafür gesorgt, dass es endlich wieder ein italienisches Restaurant auf der Bahnstraße gibt, in dem auch größere Feiern stattfinden können. Dieses Lokal bietet Platz für 70 Leute im Gastraum und 35 weitere Personen im Saal im hinteren Bereich. Der 38-jährige, gelernte Koch Marco Buce führt mit dem „Basilico“ nun sein erstes eigenes Restaurant, hat aber etwa 20 Jahre Erfahrung und bereits in Düsseldorfer Sterne-Restaurants gekocht. „Die Erkrather sind tolle Gäste und sehr aufgeschlossen. Viele haben schon bei uns gegessen und sind sehr zufrieden gewesen“, freut sich der aus Apulien stammende Koch. In seinem Team arbeitet als Serviceleiter ein „guter, alter Bekannter für viele Gäste“: Antonio wohnt seit 20 Jahren mit seiner Familie in Erkrath und hat hier früher in als Kellner gearbeitet. „Viele erkennen mich wieder und freuen sich, dass ich nun hier arbeite“, informiert der Mann, der immer eine Empfehlung für seine Gäste bereit hat. Wie die „Torta dela nonna“, Zitronenkuchen nach dem Rezept von Marco Buches Großmutter. Eine zum Fingerschlecken leckere Köstlichkeit, die nicht nur beim vorweihnachtlichen Einkaufsbummel schmeckt.