Sandheider Straße : Balkonbrand durch Feuerwerkskörper – Zeugen gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath (hup) Am frühen Mittwochabend stand in Erkrath ein Balkon in Flammen. Nach ersten Ermittlungen soll das Feuer durch eine gezündete Feuerwerksrakete sowie einen auf den Balkon geworfenen Böller entstanden sein.

