Gesundheit Bald Trinkwasserspender für alle Erkrather Schulen

Um gut durch den Schultag zu kommen, sollten Schüler ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, heißt es. Nicht in Form von Softdrinks und anderen gesüßten Getränken, am besten ist frisches Wasser. Die meisten Schüler trinken davon zu wenig, was sich negativ auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und damit auf die schulische Leistung auswirken kann, sagen Experten. Wasserspender wirken sich in Schulen und Kindergärten dagegen positiv auf das Trinkverhalten aus.