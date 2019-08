Erkrath : Bahnhofsplatz soll schöner werden

CDU-Frauen krempeln die Ärmel hoch, entsorgen Müll und appellieren an Bürger.

(RP) Vizebürgermeisterin Regina Wedding und CDU-Ratsfrau Lore Schulze haben am Parkplatz des S-Bahn-Haltepunkts Millrath klar Schiff gemacht. „Wir möchten, dass die Menschen, die hier ein- und aussteigen, sich wohl fühlen. Aus diesem Grund haben wir auch vor 15 Jahren die Tunnelwände bemalen lassen. Vor vier Wochen haben jetzt drei Hochdahler Künstler die Außenwände mit schönen, einladenden Motiven bemalt“, berichten die beiden, und haben dazu einen Wunsch. „Es wäre schön, wenn diese Außenwände jetzt auch versiegelt würden und die Innenwände des Tunnels, die seit zwei Wochen beschmiert sind, gesäubert werden.“ Bei ihrer Aufräumaktion sind zweieinhalb Säcke Müll zusammengekommen, darunter jede Menge Zigarettenkippen. „Es wäre gut, wenn ein Gefäß mit Sand am Tunneleingang aufgestellt wird, in dem die Kippen entsorgt werden können. Weiter haben wir jede Menge Papiertücher, Plastikflaschen, Zeitschriften, Trinkbecher, zwei leere Ölkanister aus Plastik, belegte Brötchen, Papier und Scherben aufgesammelt“, berichten Schulze und Wedding. Der beschmierte Leitungskasten ist Eigentum der Bahn und sollte, so ihr Vorschlag, gesäubert und mit einem attraktiven Motiv versehen werden.