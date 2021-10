Thema ist Outplacement : Autorin gibt Tipps für den Jobwechsel

Erkrath Die Erkratherin Cornelia Riechers will zwischen Firmen und gekündigten Mitarbeitern vermitteln. Ihnen soll die berufliche Neuorientierung finanziert werden.

„Wenn ein Arbeitgeber Mitarbeiter entlässt, kann er diesen externe Hilfe zur beruflichen Neuorientierung anbieten. Diese Dienstleistung nennt sich Outplacement oder neuerdings auch Newplacement-Beratung. Der Berater unterstützt den Mitarbeiter bei der Jobsuche, etwa indem er mit ihm sein berufliches Ziel klärt, seinen Lebenslauf zeitgemäß und marktgerecht aufbereitet, ein geeignetes Berwebungsfoto auswählt, verschiedene Wege in den Arbeitsmarkt nutzt und Vorstellungsgespräche trainiert“, erläutert Cornelia Riechers, die selbst in der Branche tätig ist.

In ihrem Buch „Outplacement intern“ plaudert sie aus dem Nähkästchen ihrer eigenen Branche und blickt dabei auf über 40 Jahre Beratung in Deutschland zurück. Dennoch können sich bis heute viele Menschen unter Outplacement nichts Genaues vorstellen, häufig nicht einmal im Personalwesen, weiß die Autorin: „Oft wird das mit Outsourcing verwechselt, und bei vielen gilt es immer noch als fragwürdig und unmoralisch.“

War es früher eine Handvoll Spezialisten, so sind es heute Hunderte, die Outplacement in ihrem Portfolio haben. Die Skepsis gegenüber der Branche kann Cornelia Riechers daher gut verstehen: „Schwarze Schafe gibt es da natürlich auch jede Menge.“ Nicht ohne Grund widmete sie daher den Grundsätzen des Berufsverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) viel Raum im Anhang ihres Buches. Die Qualitätsmaßstäbe des Verbands zeigten auf, was seriös sei und was nicht. Ihr Buch ist daher nicht nur für Personalberater und die Outplacement-Branche selbst, sondern auch für Betroffene und potenziell Betroffene lesenswert und hilfreich: „In der näheren Zukunft wird es aufgrund der Corona-Pandemie viele Entlassungen geben. Da ist es für alle wichtig, zu wissen, dass es Outplacement-Beratung gibt und wie diese funktioniert.“ Sowohl Auftraggeber als auch die Jobsuchende erhalten Informationen und Tipps, auf was sie achten müssen und was sie selbst zum Erfolg einer Outplacement-Beratung beitragen können.