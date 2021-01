Erkrath : Innovationspreis für Erkrather Firma

Erkrath Mentor Präzisions-Bauteile aus Unterfeldhaus ist in der Rubrik „Rheinland genial“ ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist der erste Preisträger im Kreis Mettmann.

Die Auszeichnung wird seit 2020 vom Verein „Metropolregion Rheinland“ an Unternehmen und Behörden vergeben, die Zukunft, Innovation, Umweltschutz oder Prozesse „neu denken“. Die Firma Mentor hat die Juroren mit ihrem neuen Produkt „M-Fibre“, einer Seitenlichtfaser, überzeugt.

Preisgeld gibt es zwar keines, aber die Auszeichnung soll nach der Idee des Vereins helfen, das Unternehmen in seiner Außendarstellung zu fördern. Mentor ist der erste Preisträger im Kreis Mettmann.

„Wir freuen uns sehr über diesen Preis, weil er eine schöne Bestätigung unserer Arbeit ist“, sagt Wido Weyer, geschäftsführender Gesellschafter von Mentor. Innovation sei in der 100-jährigen Firmengeschichte immer eine der treibenden Kräfte gewesen. Firmengründer Paul Mozar hatte 1920 in Düsseldorf mit der Herstellung von Elektro-Bauteilen angefangen und im Laufe der Zeit hat sich der Schwerpunkt immer wieder verschoben.