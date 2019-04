Erkrath : Zwei Seelenverwandte im Kunsthaus

ERKRATH Anna Owsiany-Masa aus Erkrath und Klaus Stecher alias Klasté aus Wülfrath stellen neue Arbeiten vor.

Bloß zehn Kilometer liegen zwischen dem Zeichenzimmer von Anna Owsiany-Masa im Millrather Schultürmchen und dem Wohnatelier von Klaus Stecher in der winkligen Wülfrather Altstadt. Das ist ein kleiner Sprung für Katzen, aber in der Kunstwelt ist es überraschend weit entfernt.

Dazwischen liegt ein unsichtbarer Graben. Er trennt die Hauptstadt Düsseldorf, die sich nun Rheinländerin nennt, vom übrig gebliebenen Bergischen Land. Hüben findet man Backsteine, das Welttor Flughafen und eine Kunstakademie. Drüben gibt es Fachwerk, Hinterwald und Ehrlichkeit. Schlägt sich all das auch in der derzeitigen gemeinsamen Ausstellung von Anna Owsiany-Masa und Klaus Stecher im Kunsthaus Millrath wieder?

Ania nimmt den Seinsschmerz in ihre Graphiken auf. Einige hat sie an schwingende Fäden aufgehängt, so dass sie einander umschweben, wie eine aus dem Fenster geworfene Sammlung von Liebesbriefen. Schwarz, beige und rot sind sie gehalten, in den Farben von Kaffee, Elfenbein und Lippenstift. Einigen Werken stellt Ania auch einen Aphorismus an die Seite: „Ob das Bild dem Spruch widerspricht oder ihn bestätigt, muss der Betrachter einfach selbst entscheiden.“ Wie das wohl aussieht?