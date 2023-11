Kultur in Erkrath Ausstellung „Erk@Art“ ist ab Freitag geöffnet

Einmal im Jahr gibt es in Erkrath einen Querschnitt von künstlerischen Arbeiten zu sehen, die Menschen mit Bezug zu Erkrath in ihren Ateliers geschaffen haben. Das Ganze nennt sich „Erk@Art“ und findet in diesem Jahr zum 29. Mal statt, wie immer nur an einem einzigen Wochenende. Wer dabei sein will, sollte sich vormerken: Die große Gemeinschaftsausstellung im Lokschuppen am Ziegeleiweg in Hochdahl findet diesmal von Freitag, 10. November, bis Montag, 13. November, statt.