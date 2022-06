Erkrath : Außenbereich des Neanderbads ist ab 17. Juni geöffnet

Erkrath Als Grund für den verspäteten Saisonstart geben die Stadtwerke Personalmangel an. Bei neuerlichen personellen Ausfällen könne es zur kurzfristigen Schließung des Außenbereiches kommen, heißt es.

(hup) Das lange Warten soll ein Ende haben: Am Freitag, 17. Juni, startet das Neanderbad an der Hochdahler Straße in die Freibadsaison, informieren die Stadtwerke. Der Außenbereich ist zunächst ab 14 Uhr geöffnet, ab dem 21. Juni wieder regulär. Wegen Personalengpässen beginnt die Freibadsaison in diesem Jahr mit Verspätung. Bei personellen Ausfällen könne es zur kurzfristigen Schließung des Außenbereiches kommen, heißt es. Informationen dazu gebe es auf der Internetseite www.neanderbad.de. Wie in den vergangenen Jahren wird das 25-m-Außenbecken nur an Tagen mit einer Höchsttemperatur von über 18 Grad Celsius geöffnet. „Unsere Abdeckplane für das Außenbecken reduziert den Energieeinsatz und macht unser Bad noch umweltfreundlicher“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Jeken. Angesichts steigender Energiekosten wurde die Wassertemperatur um 1-2 Grad gesenkt. Was bedeutet, dass im Sportbecken die Temperatur bei 26 Grad und im Erlebnisbecken bei 29 Grad liegen. Samstags gibt es Spiele-Nachmittage von 13.30 bis 18 Uhr an, in den Schulferien auch donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr statt. Und in den Sommerferien ist auch montags von 11 bis 21 Uhr geöffnet.