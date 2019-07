Selbsthilfegruppe : Ausflug: MS-Treff ermuntert zum Tapetenwechsel

Erkrath/Noordwijk (RP) Bilderbuchwetter erfreute den MS-Treff Erkrath, der jetzt zum neunten Mal zu einem langen Wochenende nach Noordwijk aufgebrochen war. Die 27 an Multipler Sklerose erkrankten Mitglieder der Selbsthilfegruppe MS-Treff Erkrath und ihre fünf Begleiter erlebten ein sonniges Wochenende.

„Auch, wenn die Vorbereitungen für die Teilnehmer immer eine große Herausforderung sind (Koffer packen ist wegen der Hilfsmittel und Medikamente sehr anstrengend), ist es für viele die einzige Möglichkeit, Urlaubsgefühle kennen zu lernen“, bilanziert Timo Kremerius vom Vorstand. Hilfsmittel konnten aber auch problemlos bei einem Sanitätshaus vor Ort bestellt werden. Es wurden Fahrgemeinschaften gebildet und Rollstühle und Rollatoren dorthin verteilt, wo noch Platz im Auto oder im Anhänger war. Voraussetzung für ein gelungenes Wochenende waren Hotels, die auf Menschen eingestellt sind, die krankheitsbedingt eine intensivere Betreuung benötigten. Zerstreuung fanden die Teilnehmer in den zahlreichen Strandpavillons, die eine schöne Aussicht auf die Nordsee bieten, oder bei einem abendlichen Bummel durch das Städtchen Noordwijk. Ging. Zum Essen ging es in ein barrierefreies Fischrestaurant. „Das Gefühl, mit den Füßen den Sand zu berühren oder sie in Meerwasser zu tauchen, konnte aber auch jeder mitnehmen, denn dafür ist eine Selbsthilfegruppe da: Meeressand auf die Füße zu packen, mit einem Strandrollstuhl durchs Wasser gepflügt werden oder, unter die Arme gefasst, ins Meerwasser zu gehen“, berichtet Timo Kremerius. Bei solchen Ausflügen zeige sich wieder, wie wichtig eine Selbsthilfegruppe sei: Man teilt schöne und traurige Momente und hilft sich gegenseitig. Ein solcher Ausflug mache Mut, viel mehr zu schaffen, als manche Betroffene sich bei ihrer Erkrankung noch zutrauten. Die Selbsthilfegruppe MS-Treff Erkrath hat schon eine feste Anlaufstelle in Noordwijk. Wer Lust auf einen Ausflug dorthin bekommen hat, kann sich bei Timo Kremerius über barrierfreie Hotels, Cafés und Restaurants informieren.