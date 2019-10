Erkrath : Aufzug-Ärger am Bahnhof Millrath

Erkrath Seit zwei Wochen steht er schon still und ist immer noch nicht repariert worden.

(hup) „Seit mindestens 14 Tagen ist der Aufzug am Haltepunkt Hochdahl-Millrath defekt. Es tut sich dort nichts, obwohl der Leiter des DB-Service auf unsere Bitte hin den Schaden direkt an die zuständige Stelle gemeldet hat“, ärgert sich Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding, die ein besonderes Auge auf Erkraths Bahnhöfe hat.

Ebenfalls negativ aufgefallen sind Wedding einige am Haltepunkt angebrachte Plakate und Aufkleber, deren Inhalt überholt sei. Sie müssten umgehend entfernt werden, denn sie „verschandeln das einladende Bild des Haltepunktes“, sagt Wedding. Die Verwaltung hat prompt reagiert: Die Plakate seien bereits entfernt worden und der Bürgermeister habe den zuständigen Fachbereich beauftragt, mit der Deutschen Bahn in Kontakt zu treten, um auch seitens der Stadtverwaltung auf das Problem am Millrather S-Bahnhof hinzuweisen und den aktuellen Bearbeitungsstand hierzu in Erfahrung zu bringen, informiert Stadtsprecher Thomas Laxa auf RP-Anfrage.