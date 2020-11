Finanzlücken durch Veranstaltungsausfälle : Auch Naturschützer leiden unter Lockdown

Leiterin Karin Blomenkamp (links) und Renate Späth vom Förderverein mit dem Lichtfenster,das zum Einbruch der Dunkelheit leuchtet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Mit einem Lichtfenster wollen die Aktiven vom Naturschutzzentrum Bruchhausen Spaziergänger auf sich aufmerksam machen und erfreuen. Ausgefallene Veranstaltungen könnten der Einrichtung aber bald finanziell zu schaffen machen.

Erst kürzlich hat der Förderverein des Naturschutzzentrums eine Spende von 370 Euro in Empfang genommen. Heike und Torsten Willwerth vom Schreibwarengeschäft Weber am Hochdahler Markt haben sie in ihrem Geschäft gesammelt.

Die Aktion für das Naturschutzzentrum Bruchhausen begann einmal mit dem Verkauf von Plastiktüten, mittlerweile runden die Kunden Beträge für die Einrichtung auf. Dadurch sind in den letzten Jahren fast 1000 Euro zusammen gekommen. „Wir möchten, dass die Natur-Angebote für Kinder, wie zum Beispiel die Eselwanderung zu Nikolaus, auch weiter im Programm des Naturschutzzentrums bleiben“, unterstreicht Heike Willwerth.

Info Setzlinge nicht in die Tonne werfen Das Erkrather Kinderparlament startet gemeinsam mit dem Naturschutzzentrum eine Baumpflanzaktion. Bürger sind aufgerufen, entbehrliche Setzlinge aus ihrem Garten im Vorgarten des Naturschutzzentrums an der Bruchhauser Straße abzustellen. Sie werden dann eingepflanzt, und können weiterleben. Angenommen werden nur heimische Pflanzen, da Exoten sehr geringe Überlebenschancen haben.

Das freut die Fördervereinsvorsitzende Renate Späth riesig. Denn wie viele andere gemeinnützige Organisationen leidet der Verein unter den Beschränkungen, die der Lockdown und die weiteren Schutzmaßnahmen für das Naturschutzzentrum mit sich bringen. Die großen, seit Corona aber undenkbaren Veranstaltungen wie Wassertag, Schulgartentag, Pfingstgottesdienst, Tag der Artenvielfalt und Erntedank sind es schließlich, die Geld in die Kasse des Fördervereins bringen.

Nur so kann er über die sehr moderaten Mitgliederbeiträge hinaus seinen Eigenanteil für den Bildungsbetrieb des Zentrums erwirtschaften. Die Fördermittel des Landes liefen aber trotz Corona weiter, berichtet Renate Späth erleichtert. Weniger erfreulich sei, dass ein langjähriger Großspender sein Engagement nun aus wirtschaftlichen Gründen habe absagen müssen.

„Wenn jetzt alle unsere größeren Veranstaltungen nicht stattfinden können, wird es über kurz oder lang eng für uns“, sagt Renate Späth. Dabei stünden die Erkrather, für die das Zentrum ein beliebtes Ausflugsziel sei, schon in den Startlöchern und fragten: Wann öffnet ihr wieder? Wann können wir wieder in den Garten? Um nicht den Eindruck zu erwecken, sich nun komplett von der Außenwelt abzuschotten, haben Renate Späth und Karin Blomenkamp, die Leiterin des Zentrums, kleine Aktionen erdacht, um mit den Bürgern zumindest mittelbar in Kontakt zu bleiben. Es kämen zwar immer noch Schüler- und Kitagruppen zum Bildungsbesuch, „aber wie lange noch“, fragt man sich in Bruchhausen angesichts der stetig steigenden Infektionszahlen.

Um die Brücke zur Außenwelt zu schlagen und zu demonstrieren, dass man trotz Lockdown immer noch und auch für andere da ist, gibt es am Naturschutzzentrum jetzt ein sogenanntes Lichtfenster, dessen Kerzen bei Einbruch der Dunkelheit für etwa eine Stunde leuchten. Seit längerem schon steht draußen ein kleiner Trödelstand, den das Zentrum mit ihm geschenkten Gegenständen aus Nachlässen bestückt, für die es keine Verwendung hat. Spaziergänger können sich bedienen und auch selbst etwas Entbehrliches, gut Erhaltenes dort ablegen.