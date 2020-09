Kommunalwahl 2020 : Auch in Erkrath verläuft die Wahl nicht ohne Pannen

Erkrath Wie die Stadtverwaltung Anfang der Woche meldete, sind bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag im Wahlbezirk Kattendahl eine halbe Stunde lang die falschen Stimmzettel ausgehändigt worden.

Der Wahlausschuss hat das Wahlergebnis dann auch am 15. September als „amtliches Wahlergebnis“ festgestellt. Damit kann die konstituierende Sitzung am 3. November stattfinden. Sei das amtliche Wahlergebnis festgestellt, könne Einspruch dagegen erhoben werden. Über einen solchen entscheide dann der neue Wahlprüfungsausschuss, der in Erkrath am 18. November tagt, informiert Stadtsprecherin Maria Steinmetz.

Auch in anderen Wahllokalen ist es am Wahlabend nicht komplett rund gelaufen. In einem Fall fehlten Scheine für die Wahl des Landrats und die Helfer mussten die frühen Wähler bitten, in einer halben Stunde wieder zu kommen. In einem anderen Bezirk waren für die Ratswahl die falschen Wahlscheine ausgedruckt. Auf Anfrage erklärte die Stadt, dass die fehlenden Unterlagen so schnell wie möglich nachgeliefert wurden und gegen 8.20 Uhr verfügbar gewesen seien. „Unserer Information nach haben die Wahlberechtigten sehr verständnisvoll reagiert“, berichtet Steinmetz.