Thema im Ausschuss : Auch Grüne machen Druck bei Fahrrad-Stellplätzen

Erkrath (hup) Wir berichteten über eine Aktion, mit der die Erkrather Abteilung des Fahrradclubs ADFC auf fehlende Radstellplätze im Stadtgebiet aufmerksam machen will. Jetzt melden sich auch Erkraths Grüne noch einmal zum Thema fahrradfreundliche Stadt zu Wort.

Wie Sprecher Peter Knitsch betont, hatte der Verkehrsausschuss auf Antrag seiner Partei bereits im Mai 2019 – also vor fast zehn Monaten – beschlossen, dass die Stadtverwaltung beauftragt wird, an allen öffentlichen Gebäuden geeignete Radabstellvorrichtungen (Bügel) zu errichten und für die Pflege des öffentlichen Grüns an Radwegen zu sorgen, um gefahrlose Benutzung ermöglichen.

Mit der Aktion „Blaue Räder“ will der ADFC Erkrath auf den Mangel an geeigneten Fahrrad-Stellplätzen in Erkrath aufmerksam machen. Dazu will der Club parkplatzblaue Fahrräder dort abstellen, wo Fahrradparkplätze entweder fehlten oder völlig ungeeignet seien. Start der Aktion ist am kommenden Samstag, 14. März, um 14 Uhr vor der Stadthalle an der Neanderstraße in Alt-Erkrath. Denn diese Halle sei mit einer Nutzfläche von zirka 1482 Quadratmetern eine der größten Veranstaltungsräume und damit ein wichtiges innerstädtisches Ziel, habe aber keinen einzigen Fahrradparkplatz.