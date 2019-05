Bekenntnis zum Staatenbündnis : Auch Erkrath hat jetzt einen Europaplatz

Bürgermeister Christoph Schultz und Klaus Hänsch enthüllten das Schild für den Europaplatz. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Zur Einweihung kam am Donnerstag, dem Europatag, auch der ehemalige Präsident des EU-Parlaments, Klaus Hänsch.

Von Susann Krüll

Pünktlich zum Europa-Tag, dem 9. Mai, reiht sich auch Erkrath in die Riege der Städte ein, die sich mit der Benennung eines zentralen Platzes in „Europaplatz“ zum Gedanken eines vereinten Europas bekennen. Für die feierliche Enthüllung des Straßenschildes an den Hochdahl-Arcarden konnte in der Person von Klaus Hänsch keine geeignetere Wahl getroffen werden. Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Schultz enthüllte der Erkrather, der von 1994 bis 1997 Präsident des Europäischen Parlaments war und diesem von 1979 bis 2009 angehörte, das mit einer Europafahne verhüllte Straßenschild.

Auch wenn die Fahne sich ein wenig zierte, das Schild freizugeben, lag in der kleinen Kraftanstrengung, die beide aufwenden mussten, doch auch eine gewisse Symbolik. Sie passte inhaltlich zu der sehr emotionalen Rede, die Hänsch vor den zahlreich erschienen Erkrathern hielt: „Damals, vor fast 70 Jahren sind die Europa-Parlamentarier mit dem Versprechen angetreten, dass Europa von nun an Kriegs-, aber nicht Krisenfrei sein wird“. Wie ich sind viele Menschen damals durch ganz Europa getrieben worden, wo heute die Jugend mit Interrail und Erasmus friedlich reist“. Er betonte, dass diese Freiheit und das Recht, diese zu verteidigen, nun einmal auch koste: „Lassen wir uns diese Freiheit nicht von Gauklern in die Tonne treten“, rief er den immer wieder Zwischenapplaus spendenden Zuschauern zu. „Wer da in Deutschland seine fünf Sinne noch zusammen hat, geht am 26. Mai wählen“, forderte er nachdrücklich.

Nicht nur Erkraths Bürgermeister zeigte sich von so viel europäischem Engagement beeindruckt und versprach, dass Hänschs Rede ab kommender Woche zusammen mit den Bildern von der feierlichen Zeremonie auf der Website der Stadt Erkrath zu finden sein werde (www.erkrath.de). Vorher waren auf der gegenüberliegenden Straßenseite drei Europafahnen gehisst worden, die dort dauerhaft wehen werden. „Und das Beste ist, dass uns keine zusätzlichen Kosten entstanden sind, außer ein paar wenigen Euro für die Überholung der Fahnenmasten, die dort schon standen“, sagte Christoph Schultz in seiner kurzen Ansprache, bevor er das Wort an Landrat Thomas Hendele weiter gab.