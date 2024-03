Kunst in Erkrath Hier öffnet eine Pop-Up-Galerie

Und das sollen natürlich auch alle Erkratherinnen und Erkrather sehen können. Dazu eröffnet das Künstlerkollectiv eine neue Pop-Up-Galerie in der Fußgängerzone von Alt-Erkrath auf der Bahnstraße 21/23. Die Vernissage ist an diesem Freitag, 15. März, um 17 Uhr. Die Galerie trägt den Namen „Kiek ma rin“, was auch eine Anspielung auf die frühere Nutzung der Räumlichkeiten ist. An diesem Eröffnungswochenende ist die Galerie auch am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Diese Zwischennutzung wurde von der Citymanagerin der Stadt Erkrath Katharina Salzburg vermittelt, teilt due Gruppe mit. Das soll nicht die einzige Aktion bleiben.