Alt-Erkrath : Architektin kritisiert Neubau auf grüner Wiese

Erkrath Ein Widerspruch zum gesetzlich gebotenen, sparsamen Umgang mit Boden, teuer und obendrein wegen einer nahen Hochspannungsleitung für die Gesundheit gefährlich – Sukhman Kaur kann nicht nachvollziehen, warum das Gymnasium am Neandertal auf einem Acker neu gebaut und nicht saniert wird.

Sukhman Kaur weiß, dass ihr schöner Ausblick sie angreifbar macht, sehr angreifbar sogar. Von ihrem Haus am Heiderweg aus blickt sie direkt auf den derzeit noch bewirtschafteten Acker unterhalb der A3, auf dem das Gymnasium am Neandertal neu gebaut wird, nur wenige Meter vom jetzigen Standort Heinrichstraße entfernt. Das hat der Stadtrat, der zwischen Neubau und Sanierung mit Erweiterungsbau wählen konnte, so beschlossen, im Einklang mit der Schulkonferenz. Die dazugehörige Planung läuft, das Grundstück wurde bereits vermessen, wie Kaur beobachtet hat.