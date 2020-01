Reinigung am Schlickumer Weg : Stadt reagiert auf Mängel-App nicht immer prompt

Reinigung am Schlickumer Weg

Lange nicht mehr gereinigter Parkplatz am Schlickumer Weg. Foto: Leserfoto

Erkrath (hup) Zu unserem gestrigen Bericht über die neue Applikation der Stadt, mit der Bürger nun per Smartphone auf wilde Müllkippen und weitere Mängel im Stadtgebiet aufmerksam machen können, hat sich eine kritische Stimme zu Wort gemeldet.

Bereits am 10. Dezember des vergangenen Jahres hatte er die Stadt über die neue Handy-Applikation namens „tellme Mängel“ darauf hingewiesen, dass die Parkplätze am Schlickumer Weg seit mehr als einem Jahr nicht mehr gereinigt worden sind. Zu diesem Bericht habe er bislang aber weder eine Rückmeldung erhalten, noch habe sich an der Situation etwas geändert. Auf unseren Bericht hin hatte der Erkrather gestern noch einmal bei der Stadt nachgehakt – und schließlich auch die gewünschte Rückmeldung bekommen.