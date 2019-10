Erkrath : Anwohner lehnen Mobilfunkmast ab

Erkrath Der Planungsausschuss beschäftigte sich mit der Aufforstung des Willbecker Buschs und einem geplanten Funkmast.

Zur Vorbereitung der Sitzung des Planungsausschusses hatte die Verwaltung zu einem Ortstermin eingeladen. Da auf der Tagesordnung der Forstwirtschaftsplan sowie der Beschluss über die Haushaltsmittel-Bereitstellung stand, sollten sich die Politiker die Bäume im Willbecker Busch selbst einmal anschauen und die forstwirtschaftlichen Konzepte erklären lassen. Doch zum Ortstermin erschienen nur zwei Politiker und in der anschließenden Sitzung rückte dieses Thema in den Hintergrund. Für lange Diskussionen sorgte vielmehr die Tatsache, dass am Hubbelrather Weg in Alt-Erkrath (nahe Rosenhof) ein neuer Mobilfunk-Sendemast gebaut werden soll.