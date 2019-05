In Zufahrt zur Bundesautobahn 46 : Zwei Personen werden bei Unfall aus SUV geschleudert

Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: FW Erkrath

Erkrath/Mettmann Sechs Menschen sind bei einem Unfall an der Anschlussstelle Haan-West verletzt worden. Sie saßen in einem SUV, der in der Zufahrt der Bundesautobahn 46 aus der Kurve geflogen war.

Die Rettunngskräfte der Feuerwehr Erkrath wurden am Mittwoch um 15 Uhr alarmiert und über den Unfall an der Anschlussstelle Haan-West informiert.

Ein SUV war nach Angaben von Polizei und Feuerwehr aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und hatte sich dabei überschlagen.

In der Auffahrt der BAB 46 hatte der Wagen einen Lieferwagen touchiert und war dann im Grünstreifen der Auffahrt zum Stehen gekommen.

Bei dem Unfall wurden zwei der fünf Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Drei Personen wurden mittelschwer und der Fahrer des Lieferwagen leicht verletzt.

