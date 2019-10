Erkrath : Anmeldung für das neue Kindergartenjahr beginnt

Foto: dpa/Monika Skolimowska Jacken und Taschen im Eingangsbereich eines Kindergarten.

Erkrath (RP) Ab sofort können alle Sorgeberechtigten in Erkrath ihre Kinder in einer oder mehreren Kindertagesstätten für einen Kitaplatz ab dem 1. August 2020 anzumelden. Die Vergabe für das Kindergartenjahr 2020/2021 erfolgt in drei Runden vom 20. Januar bis zum 18. Februar 2020. Die Anmeldung ist nur persönlich und bis Freitag, 13. Dezember, in allen Erkrather Kindertagesstätten möglich.

Dafür sollte ein Termin mit der jeweiligen Kita-Leitung vereinbart werden.

Interessierte können sich bereits vor dem persönlichen Besuch online über alle Erkrather Kita-Einrichtungen informieren. Über den Link https://mykitavm.trinuts.de/erkrath gelangen Eltern zum Onlineverfahren und erhalten dort viele Informationen über die Einrichtungen, ihre Konzepte, Öffnungszeiten und Schwerpunkte. Dort kann man sich auch registrieren und für drei Kindergärten Prioritäten vergeben. Ein anschließender persönlicher Besuch in der Wunschkita (Kita mit Priorität 1) ist Voraussetzung, um in die Vergabelisten aufgenommen zu werden.