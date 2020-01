Bildung in Erkrath : Schulanmeldung startet Ende Februar

Erkrath Die Realschule Hochdahl lädt vorab noch zu einem Informationsabend ein.

An den genannten Tagen und zu den genannten Uhrzeiten sind auch die Anmeldungen für alle anderen weiterführenden Schulen in Erkrath möglich, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien, informiert die Stadtverwaltung. Dafür sind jeweils das letzte Zeugnis und das Familienbuch beziehungsweise die Geburtsurkunde mitzubringen. Außerdem ist die Vorlage des Anmeldeformulars notwendig, das im Januar in den Erkrather Grundschulen an die Schüler verteilt wird.

In beiden Gymnasien erfolgt zeitgleich auch die Vormerkung zur Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe für Schüler anderer Schulformen. Weiterführende Schulen in Erkrath sind neben der Realschule Hochdahl die Carl-Fuhlrott-Hauptschule an der Rankestraße 2, die Realschule Erkrath an der Karlstraße 7-9 in Alt-Erkrath, das Gymnasium am Neandertal, Heinrichstraße 12 in Alt-Erkrath, und das ebenfalls an der Rankestraße gelegene Gymnasium Hochdahl. Keine städtische Einrichtung, sondern eine Privatschule, ist das Bergische Internat, Gut Falkenberg 5-7 in Erkrath. Kontakt: www.internat.de.