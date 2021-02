Für neues Wohngebiet in Alt-Erkrath : Am Wimmersberg wird jetzt abgerissen

Erkrath Die Vorarbeiten für das neue Wohngebiet gehen in die nächste Phase: Verwaiste Gebäude werden abgetragen. Dafür müssen einige Bäume gefällt werden, informieren Stadt und Investor. Der Bebauungsplan ist noch nicht rechtskräftig.

Auch Erkraths Grünen behagt es nicht, dass, wie Sprecher Peter Knitsch im Umweltausschuss kritisierte, „in vorauseilendem Gehorsam“ Bäume gefällt würden, bevor überhaupt feststehe, was und wann gebaut werde. Die Stadt beschwichtigt: Der Investor fälle derzeit nur jene Bäume, die dem reibungslosen Ablauf der Abrissarbeiten im Weg stünden. Betroffen seien Bäume und Gehölze nahe der zum Abriss vorgesehenen Gebäude Helena-Rubinstein-Straße 3, Schlüterstraße 10 und Am Wimmersberg 2, 4, 4a und 8. Auch die nördlich angrenzende Teilfläche des Bereichs Helena-Rubinstein-Straße 3 werde gerodet, dort müsse der Boden saniert werden.

Mit Blick auf die rund 1000 eingereichten Bürger-Einwände gegen den Bebauungsplan hatte die Stadt schon im Dezember 2020 erklärt, dass sich daraus kein Änderungsbedarf ergeben habe. Am Ende entscheidet allerdings nicht die Verwaltung, sondern der Stadtrat, ob und in welchem Maße Bedenken und Anregungen der Bürger in den Plan einfließen werden. Hauptkritikpunkte der Projektgegner sind eine aus ihrer Sicht zu massive und zu wenig an das Umfeld angepasste Bebauung. Sie setzen sich für städtebauliche Qualität und gegen ein „Auslutschen von Flächen bis zum letzten Quadratmeter“ ein.