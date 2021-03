Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Alt-Erkrath : Alter Bahnhof wird Schnelltest-Zentrum

Nicole Stein mit dem Hinweisschild auf das neue Testzentrum im Alten Bahnhof Erkrath an der Bahnstraße 1. Foto: Nicole Stein

Erkrath Besitzerin Nicole Stein will helfen, der Pandemie so schnell wie möglich ein Ende zu setzen. Der Veranstaltungsbetrieb im Bahnhof ruht, die Zwangspause soll sinnvoll genutzt werden: Am 31. März, 7 Uhr, startet der (Spuck-)Test-Betrieb.