Bildung in Erkrath Alt-Erkrather Bücherei verbessert ihren Abhol-Service

Wer über einen solchen verfügt, kann dort ab sofort vorab reservierte Medien ganz bequem außerhalb der Öffnungszeiten abholen und wieder zurückgeben – alles komplett kontaktlos. Diese Flexibilität war bisher nur am Standort Bürgerhaus Hochdahl gegeben. Für Alt-Erkrath ist die neue Station ein deutlicher Service-Fortschritt, zumal die dortige Zweigstelle im Gegensatz zu Hochdahl nur an drei Wochentagen geöffnet ist – montags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs von 10 bis 19 Uhr. Wer mag, kann über die Funktion „Katalog“ spontan auch noch weitere Lektüre mitnehmen, die das Büchereiteam in ein paar Fächern vorsorglich hinterlegt hat. Auch der Benutzerkontostand kann eingesehen werden.