Aktion in Erkrath Stadt-Spaziergang mit der SPD führt zu Feuerwehrgerätehaus

Dabei wurde erklärt, dass jeder Ort in der Stadt innerhalb von 8 beziehungsweise 13 Minuten von einer bestimmten Anzahl von Einsatzkräften erreicht werden muss und warum der neue Standort gegenüber dem Friedhof, der ideale Standort ist, um die Schutzziele zu erreichen. Im Vergleich zum alten Standort an der Ludenberger Straße wird nun etwa der Westen von Unterfeldhaus deutlich schneller erreicht. 42 Ehrenamtliche, davon acht Frauen, sind beim Löschzug 1 in Alt-Erkrath aktiv. „Wir sind allen diesen zu großem Dank verpflichtet, denn jede(r) einzelne davon rettet im Bedarfsfall auch unser Leben“, sagte Toni Nezi, Co-Vorsitzender der SPD Erkrath. Wer sich für den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath interessiert findet Infos auf der Homepage der Stadt Erkrath.