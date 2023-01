Alt-Erkrath soll schöner werden Neue Möbel und Bäume für die Innenstadt

In einem späteren Schritt sollen außerdem neue Bäume in die Baumscheiben vor dem Baviercenter gepflanzt und die Bepflanzung in den (Hoch-) Beeten auf dem Bavierplatz erneuert werden. Für sie sind statt Wechselbepflanzung dauerhafte Staudenmischpflanzungen vorgesehen, denn Erkraths Stadtgrün soll nachhaltiger werden, klimaangepasst, hitzeresistent und insektenfreundlich. Auch für Kunstobjekte im öffentlichen Raum ist Geld im Fördertopf des Landes vorgesehen. Die Wirtschaftsförderung will aber erst im Laufe des Jahres erhellen, wie diese Möglichkeit in Erkrath umgesetzt werden soll.