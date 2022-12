Zeitgeschichte in Erkrath Als Schmincke noch in Düsseldorf war

Die Initiative Flinger-Pfad hat sich zum Ziel gesetzt, die Geschichte des Düsseldorfer Stadtteils ab der Mitte des 19. Jahrhunderts anhand von 30 Stelen mit Texten und Illustrationen nachzuerzählen. Jetzt wurde die siebte im Park an der Schlüterstraße gesetzt, und sie erinnert an zwei Firmen, die an diesem Standort über Jahrzehnte weltweit Ansehen genossen, inzwischen aber zumindest in Düsseldorf aus dem Gedächtnis weitgehend verschwunden sein dürften.