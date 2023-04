Sonderausstellung in Hochdahl Als der Schienenzeppelin durch Erkrath flog

Anlässlich des 185. Jahrestages der ersten Eisenbahnstrecke in Westdeutschland hat Bürgermeister Christoph Schultz seine Amtskollegen aus den anderen beteiligten Städten eingeladen. Die Sonderausstellung im Lokschuppen, die nur an diesem Tag zu sehen ist, zeigt die Bedeutung der Strecke für Industrialisierung und Mobilität und würdigt „die großartige ingenieurtechnische Meisterleistung, eine Strecke vom Rheintal ins Bergische Land zu führen“, wie EHEH-Vorsitzender Ralf Fellenberg in seiner Pressemitteilung schreibt. Ebenfalls zu sehen sind Bilder von der Durchfahrt des legendären „Schienenzeppelins“ durch Erkrath und Hochdahl am 26. Juni 1931.