Weihnachten in Erkrath Mehr als 180 Wünsche vom Baum erfüllt

Kunden, die am Mittwoch die Schalterhalle der Filiale der Kreissparkasse an der Bahnstraße besucht haben, mögen sich über den in Form eines Weihnachtsbaumes aufgetürmten Haufen bunt eingepackter Weihnachtspäckchen in allen Größen und Formen gewundert haben. Hier stapelten sich die mehr als 180 erfüllten Wünsche, die das Team um Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding bei Kitas, Schulen, Seniorenheimen und gemeinnützigen Institutionen und Organisationen (vollständige Liste, siehe Kasten) zusammengetragen hatten.