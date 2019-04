Stinderbachtal : Abgestürzter Bomber war eine Halifax

Helmut Grau (links) und Jürgen Stecher mit ihrem Buch in der Nähe der Absturzstelle im Stinderbachtal. Die beiden sind ehrenamtliche Mitarbeiter des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege. rp-foto: stephan köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Zwei Forscher haben das Rätsel um ein im März 1945 im Stinderbachtal abgeschossenes Militärflugzeug gelöst.

Im idyllischen Stinderbachtal war Jürgen Stecher schon oft unterwegs – nicht ahnend, welche Dramatik in der Scholle steckt. Das wurde ihm erst bewusst, als er sich gemeinsam mit Helmut Grau – beide sind ehrenamtliche Mitarbeiter des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege – daran machte, auf einer Weide nahe der Stindermühle nach den Überbleibseln eines dort Ende März 1945 abgestürzten Militärflugzeugs zu suchen.

Wieviel Es kostet 15,99 Euro und hat die ISBN-Nummer 9783749452637. Erschienen ist es bei „Books on Demand“.

Wo Das Buch mit dem Titel „Das Schicksal des Halifax-Bombers ,Moonlight Mermaid’. Der Flugzeugabsturz bei Erkrath im Zweiten Weltkrieg“ von Helmut Grau, Sven Polkläser und Jürgen Stecher kann in jeder Buchhandlung bestellt werden.

Die Freigabe vom Wiesen-Besitzer hatten die beiden, einer akribischen Durchsicht des Areals stand also nichts mehr im Wege, außer die dort weidenden, aber friedlichen Galloway-Rinder, die die beiden Forscher neugierig beäugten und ihre Metall-Detektoren beschnüffelten. Ein erstes Fundstück fiel Grau und Stecher aber bereits ohne Einsatz von Geräten in die Hände, eine Bordlampen-Steckdose mit einer überraschenden Markierung: „Wir haben die Dose im Bach gewaschen und gesehen, dass sie mit einer englischen Krone versehen war. Sie konnte also unmöglich von einem amerikanischen Flugzeug stammen.“