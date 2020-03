Erkrath : Kita Lummerland kann bald einziehen

Info

Aus einem Wettbewerb für den Bau des Campus Sandheide am Standort der abgebrannten Grundschule Sandheide hat die Stadt aus insgesamt 47 Bewerbern 15 Architekturbüros ausgewählt, die bis Anfang März Entwürfe für das geplante Nebeneinander von Grundschule und Förderschule einreichen sollen.

Die Ausschreibung war international und es sind auch noch Büros aus Kopenhagen und Wien im Rennen, informierte die Verwaltung im Schulausschuss. Ende Mai dieses Jahres will sie dann den am Ende in Abstimmung mit der Politik auserwählten Planer beauftragen.

Gebaut werden soll von Mai 2022 bis Juli 2024, so dass der Betrieb im August 2024 zum Schuljahr 2024/25 starten kann. Dann wird die Grundschule Sandheide vom Übergangsstandort Schmiedestraße in Millrath wieder in die Sandheide umgezogen sein.

Die Politik hatte mehrheitlich beschlossen, dass neben der Grundschule Sandheide auch die Förderschule neu gebaut wird, so dass ein Campus entsteht.