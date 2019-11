Karneval : Ab Sonntag sind die Narren los

Hoppeditzin Marita Nikolic verlängert ihre Amtszeit um ein weiteres Jahr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Erkrath startet in diesem Jahr einen Tag früher in eine ganz besondere Karnevalssession mit gleich drei Prinzenpaaren.

(hup) Unter dem Motto: „Onse Stadt steht Kopp“ starten die Große Erkrather Karnevalsgesellschaft und die „Letzten Hänger“ in die Session. Am 10. November um 11.11 Uhr wird unter der Markthalle Frau Hoppeditz alias Marita Nikolic aus ihrem Schlaf erwachen.

„Wir sind gespannt auf ihre spritzige und freche Rede und auf die Antwort unseres Bürgermeister Christoph Schultz“, sagt Präsident Udo Wolffram von der Großen Erkrather. Beide veranstaltenden Vereine haben ein rund vierstündiges Programm auf die Beine gestellt, von Live-Band bis Tanzgarden. „Mehr wird vorab nicht verraten. Wir hoffen, dass wir den Geschmack der Leute getroffen haben“, so Wolffram.

Info

Es wird wieder Alt vom Fass, Pils und bei zu großer Kälte auch Glühwein serviert. Dazu gibt es Gegrilltes und belegte Brötchen. „Endlich können auch mal beide Gesellschaften mit feiern, da die Ercroder Jonges den Auf- und Abbau und den Verkauf von Essen und Getränken übernehmen und die Veranstaltung so unterstützen“, freuen sich Wolffram und seine Mitstreiter. Da es ja ein Hallendach gibt, könne das Wetter der Veranstaltung nichts anhaben. Beide Vereine und Frau Hoppeditz möchten gemeinsam mit möglichts vielen feierlustigen Bürgern die neue Session einläuten. Mit den Prinzenpaaren Udo I (Wolffram) und Sabine I (Lahnstein), dem Kinderprinzenpaar Fin Leo I (Neuendorf) und Jolina I (Plümacher) und dem Vereinsprinzenpaar Patrick I (Haase) und Sarah II (Stenzel) startet Erkrath in diesem sogar mit gleich drei Prinzenpaaren in die Session.

Die dazugehörige Prinzenkürung findet am 23. November statt. In Erkrath noch nie da gewesen: Alle drei Regentenpaare werden an diesem Abend offiziell in ihre Ämter eingeführt. Gleichzeitig werden bei dieser Gelegenheit die Sessionsorden vorgestellt. „Wegen der großen Nachfrage und Platzmangel kann diese Veranstaltung nur auf Einladung besucht werden“, informiert Präsident und Prinz Udo Wolffram.

Weitere Veranstaltungen der Großen Erkrather KG: Kinderkarneval am Samstag, 1. Februar, ab 14.11 Uhr im Bürgerhaus Hochdahl; Bunter Abend in der Stadthalle am Samstag, 8. Februar, ab 19.11 Uhr in der Stadthalle; After-Zoch-Party im Foyer der Stadthalle am Samstag, 15. Februar, ab 17.11 Uhr; Närrische Markthalle (Altweiber) zusammen mit der IG Erkrath am Donnerstag, 20. Februar, ab 11.11 Uhr; Hoppeditz-Beerdigung vor dem Marktstübchen am Mittwoch, 26. Februar, ab 17.11 Uhr.