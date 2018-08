Ab dem 6. August sind die Pläne für das Gewerbegebiet Neanderhöhe im Rathaus und im Internet einsehbar

Neanderhöhe : Stadt legt Baupläne für Gewerbegebiet aus

Erkrath Ab Montag, 6. August, sind die Planungen für das umstrittene Projekt Neanderhöhe im Rathaus und im Internet für jedermann einsehbar. Bis zum 14. September können Bürger sich mit Anregungen und Kritik melden.

Zu den Bauleitplänen für das geplante 80.000 Quadratmeter große Gewerbegebiet auf der Neanderhöhe in Alt-Hochdahl gehören neben Entwürfen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans auch die Begründung einschließlich der Umweltberichte und wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen. Auf der Grundlage dieser Informationen haben Bürger die Möglichkeit, innerhalb der sechswöchigen Frist Anregungen zu formulieren oder auch Kritik äußern.

Zuletzt hatten Grüne und die Naturschutzgemeinschaft Neanderhöhe gegen das gesamte Projekt und die zumindest teilweise in der Ferienzeit liegende Auslegungsfrist protestiert, unterstützt von einzelnen Bürgern (RP berichtete). Hintergrund: Mit den Stimmen von CDU, BmU und FDP war die Auslegung der Baupläne und damit der nächste Schritt für die Schaffung des Gewerbegebiets am 11. Juli, also recht kurz vor Beginn der Schulferien, beschlossen worden.

Info Technisches Rathaus oder www.erkrath.de Die Einsicht ist während der Dienststunden im Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Vermessung im technischen Rathaus möglich, Schimmelbuschstraße 13, 2. Etage, Zimmer 300. Gleichzeitig stehen die Unterlagen ab dem 6. August unter www.erkrath.de zur Verfügung. Die zugrunde liegenden DIN-Normen können allerdings nur vor Ort eingesehen werden



Was den Grünen missfällt, ist die unmittelbare Nähe des geplanten Gewerbegebiets zum Naturschutzgebiet Neandertal – „nur wenige hundert Meter vom Fundort des Neandertalers entfernt“, sagt Grünen-Sprecher Peter Knitsch. Dessen Partei hatte einen Bürgerentscheid in der Sache gefordert, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Sie ist gegen eine großräumige Versiegelung der Fläche und will dem Naturschutz Vorrang geben. Besonders heftige Kritik übten die Grünen an der Wählergemeinschaft „Bürger mit Umweltverantwortung“ (BmU), die für das Gewerbegebiet stimmte. Sie werde ihrem Anspruch nicht gerecht und fungiere als Mehrheitsbeschaffer für eine Zerstörung der Neanderhöhe.