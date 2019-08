Schwerer Unfall auf A3 bei Erkrath : Reifen platzt auf Autobahn - Mann kracht in Lastwagen

Reifen platzt auf Autobahn - Mann kracht in Lastwagen

Erkrath Ein Reifen platzt bei voller Fahrt, ein Mann kracht unter einen Lkw-Auflieger: Bei einem schweren Unfall auf einem Rastplatz an der A3 bei Erkrath ist ein Mann schwer verletzt worden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat sich auf der A3 bei Erkrath ein schwerer Unfall ereignet. Ein 57-Jähriger aus dem Saarland war laut Polizei gegen 2 Uhr auf der Autobahn in Richtung Köln unterwegs, als er bemerkte, dass der linke Vorderreifen während der Fahrt geplatzt war und sich von der Felge gelöst hatte. Der Mann versuchte daraufhin, die Ausfahrt auf den Rastplatz Stindertal zu nehmen. Bei diesem Abbiegevorgang verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Wagen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte.