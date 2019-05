Volles Haus am Muttertag : Stadthalle: 750 Besucher singen mit „Frau Höpker“

ERKRATH (krue) Könnte man diese tolle Stimmung, diese gute Laune und diese lächelnden Gesichter doch konservieren – das wird sich der eine oder andere am Sonntag gedacht haben, als gut 750 Frauen und Männer aller Altersgruppen der Aufforderung der Sängerin und Pianistin auf der Bühne mit Begeisterung folgen: „Frau Höpker bittet zum Gesang“ hieß es zum zweiten Mal nach 2018 in der Stadthalle beim Mitmachkonzert.

„Ich bin so etwas wie eine musikalische Gesellschaftstherapeutin“, sagte Katrin Höpker gut gelaunt während der ersten Pause in der Garderobe und trank einen großen Schluck Tee, „damit die Stimme hält“. Dann schaute sie konzentriert auf die zahlreichen kleinen Klebezettel, die am großen Garderobenspiegel klebten. Sie alle stehen für Titel aus dem riesigen Repertoire. „Heute haben wir ein Paar, das Diamantene Hochzeit feiert, einen 95-jährigen Herrn mit seiner nur wenig jüngeren Frau und vor der Bühne eine Schar Teenager. Da stelle ich doch mal die Songs des zweiten Abschnitts um“, erklärt die Vollblut-Entertainerin. Damit jeder mitsingen kann, werden die Liedtexte auf eine Leinwand projiziert. Doch viele hatten diese Hilfestellung gar nicht nötig: „Bei uns in der Fleischerei läuft immer WDR4, das macht gute Laune“, erzählte Metzgermeister Dirk Hanten. Ein Geschenk der Tochter waren die Eintrittskarten für das Ehepaar Francks, das Diamantenhochzeit feierte und in der ersten Reihe jeden Song mitsang – oft auswendig. Beide standen auf, als „Frau Höpker“ verriet, dass es ein Jubelpaar im Publikum gebe, und dieses mit mehreren Liebesliedern wie „Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür“ von Marianne Rosenberg bedachte. Der ganze Saal sang mit.