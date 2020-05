Erkrath : 56 Jahre Anwältin: Ein Urgestein erzählt

Christiane Greeven-Bierkämper an ihrem Schreibtisch. Ab sofort ist sie im Ruhestand. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Als die Wahl-Hochdahlerin Christina Bierkämper Anfang der Fünfziger Jahren ihr Studium an der Uni Freiburg aufnahm, war es nicht selbstverständlich, dass Frauen Jura studierten. Aber sie hat sich durchgesetzt, immer.

Christina Greeven-Bierkämper, die Familienrechtlerin mit Kanzlei an der Hochdahler Bergstraße, ist seit Ende April im Ruhestand. 56 Jahre lang war sie selbständige Rechtsanwältin, davon 43 Jahre in Hochdahl-Millrath. „Ein Urgestein“ sagen nicht wenige; Mandanten, Freunde, Familienmitglieder.

Tatsächlich habe sie in einer Familie drei Generationen rechtlich betreut, erinnert sich die Rechtsanwältin. „Zuhören“ sei die vornehmste Pflicht einer Rechtsberatung, fügt sie hinzu. Und genau das scheint das Geheimnis ihres Erfolgs zu sein. „Das geht nicht, Frau Rechtsanwältin“, habe ein Mandant im Dezember vorigen Jahres gesagt, als sie ihm mitteilen musste, dass sie ihre Kanzlei schließen werde. Seine Mutter habe ihm geraten: „Geh bei Frau Bierkämper – die kann dir helfen“.

Info Eine Frau, zwei Schwerpunkte Der Schwerpunkt von Christina Greeven-Bierkämper war das Familienrecht. In den letzten Jahren kümmerte sie sich zusätzlich um Asylrechtsprobleme.

Daraufhin habe Christina Greeven-Bierkämper sich seiner noch erbarmt. Aber jetzt ist Schluss. Das Türschild verkündet: Kanzlei geschlossen. Einen Nachfolger habe sie nicht gefunden. Gute Juristen arbeiten lieber in Wirtschaftskanzleien, ist ihre Erkenntnis. Das sei vergleichbar mit dem Mangel an Landärzten.

Als Christina Bierkämper Anfang der Fünfziger Jahren ihr Studium an der Uni Freiburg aufnahm, war es nicht selbstverständlich, dass Frauen Jura studierten. Aber ihr Vater, Anwalt im westfälischen Kamen, war Vorbild und Unterstützer. „Freiburg hat die beste juristische Fakultät“, sagte er damals. Es folgten Studiengänge in Berlin und München. Das Staatsexamen absolvierte sie in Münster. Als der Vater starb, übernahm Christina Greeven-Bierkämper die Kanzlei. Da war sie schon verheiratet. „Es gab damals Richter, die lehnten Frauen als Rechtsanwältin rundherum ab“, erinnert sie sich. Den Respekt habe sie sich konsequent erarbeitet. Jedoch wollte sie nie eine Quotenfrau sein. Bis heute ist sie der Meinung, dass Frauen sich ihre Position – wo auch immer in der Gesellschaft – selbst erkämpfen können.

„Frauen haben die Quote nicht nötig“, sagt die Rechtsanwältin im Ruhestand. Als Greeven-Bierkämper die Kanzlei in Kamen übernahm, wohnte sie längst in Hochdahl, mit Ehemann und der ersten Tochter. „Ich war das Kamener Kreuz meines Mannes“, sagt sie über ihren Ehemann, der erfolgreicher Rechtsanwalt in Düsseldorf war. „Jedoch war es nie Thema für mich, in diese große Kanzlei in Düsseldorf einzusteigen“, erklärt sie ihr Verständnis von Unabhängigkeit. Statt dessen fuhr sie dreimal in der Woche nach Kamen.

Wenn das Kindermädchen verhindert war, wurden die Tochter, später die Zwillinge und auch das vierte Kind einfach mitgenommen. Die Bulldogge war ebenfalls mit von der Partie. Während der Gerichtsverhandlungen, die rücksichtsvoll meist ab 11 Uhr angesetzt waren, betreuten die anwesenden Wachtmeister die drei ältesten Kinder. Das Baby blieb in der Zeit bei der Kamener Großmutter.

Im Freundeskreis wurde Christina Greeven-Bierkämper zuweilen bewundert, dann beneidet, häufiger aber noch als Rabenmutter bezeichnet. Tatsächlich war irgendwann die regelmäßige 140 Kilometer lange Fahrtroute Hochdahl-Kamen-Hochdahl doch zu zeitaufwändig. Christina Greeven-Bierkämper eröffnete ihre Kanzlei an der Hochdahler Bergstraße. Heutzutage sei das Wort Heimat manchmal überfrachtet, sagt Bierkämper. Aber tatsächlich sei Hochdahl ihre Heimat geworden, die sie nicht mehr verlassen möchte.

„Tatsächlich wurde während meiner Tätigkeit als selbständige Rechtsanwältin Frauenrecht-Geschichte geschrieben“, erinnert sich Greeven-Bierkämper. Vor der Familienrechtsreform musste bis zum Jahr 1977 eine Ehefrau noch die schriftliche Genehmigung ihres Mannes vorweisen, wenn sie arbeiten wollte, sagt sie. Und bei Scheidungen gab es das Schuldprinzip, was in vielen Fällen bedeutete, dass „schmutzige Wäsche“ gewaschen werden musste. Als Frau habe sie vornehmlich Mandate für Frauen übernommen. Das war so bis zum Schluss.

In den letzten Jahren kümmerte sie sich zusätzlich um Asylrechtsprobleme. Und was passiert im Ruhestand? Christiane Greeven-Bierkämper schreibt. Ihre Lebenserfahrungen will sie ihren Enkelkindern mitteilen. Eine Enkeltochter studiert in Paris Kunst und Design. Sie fragte ihre Großmutter: Wie war das eigentlich bei Dir? Und darum schildert sie nicht nur ihre Studienjahre. Sie beschreibt ihre Erlebnisse während des Krieges: Dass sie sieben Mal die Schule wechseln musste, dass ihr Elternhaus in Kamen den Bomben zum Opfer fiel, dass sie nach Ostpreußen flüchteten und dann von dort auch wieder fliehen mussten.