Gesundheit und Vorsorge in Erkrath

Ihr 30-jähriges Praxis-Jubiläum feierte Kathrin Hölzel jetzt mit ihrem Team, Freunden und Patienten im Geschäftshaus am Bavierplatz. Den Schritt in die Selbstständigkeit so kurz nach Ausbildungsende habe sie trotz des Loses aller Selbstständigen, „selbst und ständig“ zu arbeiten, nie bereut, erklärte die engagierte Unternehmerin. Und das nimmt jeder ihr ab, der sie im Umgang mit den Besuchern, die zum größten Teil in „Personalunion von Patienten und gleichzeitig Freunden“ gekommen waren an diesem Tag.